7 de enero del 2011. Hace 15 años

‘DEPA’ DE PLAYA VALE 40% MÁS QUE UNA CASA

Mayor valor se debe a que departamentos nuevos son más amplios que las casas. En promedio, el metro cuadrado de los primeros se vende a US$ 913, y a US$ 682 el de los segundos. Para este año, Capeco prevé buenas perspectivas para el sector. En los balnearios del sur de Lima las casas se llegan a vender en un promedio de US$ 107,000, y los departamentos a US$ 150,000. 787 viviendas de playa se construyeron en el 2010. US$ 20 mlls. se invertirán en proyecto inmobiliario en Pucusana.

7 de enero del 2011. Hace 15 años. Petramás generará electricidad a base de residuos sólidos.
7 de enero del 2016. Hace 10 años

CUATRO DE CADA DIEZ OPCIONES DE INVERSIÓN RINDIERON MÁS DE 10% EN 2015

De los 258 instrumentos de inversión que existen en el mercado peruano, el 49% ganó hasta 10% y el 12% tuvo pérdidas. Los instrumentos en moneda extranjera rindieron 11.2%, en promedio, y los que están en soles tuvieron una ganancia nula. Fondos mutuos y depósitos en dólares en cajas rurales son los que más ganaron. Fondo 1 de AFP ganó 5.9% y fondo 2, 5.4%. Perspectivas. El 71.4% de los expertos en inversiones estima que las tasas de interés de los depósitos en soles seguirán subiendo este año.

7 de enero del 20211. Hace 5 años

POR FIN HABRÁ VACUNA: ESTE MES LLEGA PRIMER LOTE DE UN MILLÓN

Se cerró la compra de 38 millones de dosis a Sinopharm de China y de 14 millones a AstraZeneca. Peruanos recibirán dos dosis de la vacuna para lograr inmunización. Eficacia es de 79% y 90%. Especialistas advierten que pese a la llegada del fármaco nose debe bajar la guardia frente a covid. La tasa de contagios a nivel nacional se elevó de 8% a 12% tras las fiestas de fin de año. Gobierno también negocia con laboratorios de EE.UU., Alemania, Rusia e India. Hay acuerdo preliminar con Covax Facility por 13.8 millones de vacunas.

