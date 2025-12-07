7 de diciembre del 2010. Hace 15 años

SE ACABÓ EL CRÉDITO FÁCIL EN LAS CAJAS

Cajas municipales admiten que enfrentan problemas de sobreendeudamiento. Prestarán a clientes que estén endeudados con no más de tres entidades. Tercerizarán la cobranza para garantizar la recuperación de los préstamos. El presidente de la Federaciónde Cajas Municipales, Edmundo Hernández, señaló a Gestión que si bien las entidades gozan de buena salud enfrentan un deterioro de los préstamos que fueron destinados a deudores que no eran pymes. Esperan mejorar en seis meses.

7 de diciembre del 2015. Hace 10 años

60% NO CREE QUE BAJAR IMPUESTOS PUEDA DISMINUIR LA INFORMALIDAD

Propuesta de candidatos no entusiasma, principalmente a los sectores D y E. Cae en 22 puntos porcentaje de peruanos que quieren más participación del Estado en la economía. Los peruanos comenzaron a gastar menos y a reducir su nivel de endeudamiento,mientras que el 63% aún percibe que la economía no se está recuperando. Por esa misma razón, seis de cada diez encuestados creen que no es momento para abrir un negocio propio.

7 de diciembre del 2024. Hace 5 años

MEF: ‘BALA DE ORO’ DEL CRECIMIENTO EN EL 2021 SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA

Proyecta que la inversión del Estado crecerá 20% el próximo año, mientras que el PBI, en 10%. Alista medidas adicionales, además de demanda en el TC contra la devolución de aportes de la ONP. Propondrá eliminación gradual de beneficios tributarios enla nueva ley de promoción agraria. Revisarán las consultorías y MEF considera que el Gobierno no necesita invertir en publicidad. El ministro de Economía sostuvo que hay un gran desconocimiento de cómo funciona el mercado de trabajo.