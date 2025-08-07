7 de agosto del 2015. Hace 10 años

VENTA DE ARMAS NO LETALES CRECE 25% POR MAYOR INSEGURIDAD

La demanda por protección a vehículos aumenta en 30%. Se gasta hasta US$ 2,500 en prendas para resguardar integridad física. El gerente de una empresa puede llegar a gastar hasta US$ 50,000 en el blindaje de su automóvil, en momentos en que el 40% delos peruanos ha tomado alguna medida para protegerse de la delincuencia. Ya hay más de seis empresas que venden equipos de protección.

7 de agosto del 2015. Hace 10 años. Caída de exportaciones deja a 86 mil sin empleo. En primer semestre cerraron 2,344 firmas exportadoras. Luego de 6 meses hay superávit comercial.

7 de agosto del 2020. Hace 5 años

MARTOS: GABINETE SERÁ PRAGMÁTICO ANTE CRISIS SANITARIA QUE SE AGRAVA

Nuevo presidente del Consejo de Ministros dice que reactivación de la economía debe ser prudente. Vizcarra plantea “voltear la página” y dejar de lado rencillas. Martos promete apertura con el Congreso. Reconoce que volver a una cuarentena estricta sería complicado. En últimas 24 horas hubo 7,785 contagios. Gobierno considera que hay que acompañar más que intervenir las direcciones de salud de las regiones.

7 de agosto del 2024. Hace 1 año

BARUCH IVCHER TIENE INTERÉS DE COMPRAR LATINA TELEVISIÓN

Fuentes vinculadas al broadcaster indicaron a Gestión que adquisición tiene la finalidad de sacarlo a flote. Empresario consideraría que haber administrado el medio de forma adecuada ayudaría a superar situación actual, afectada por la menor inversión publicitaria. En el 2012, la sociedad administradora de fondos de inversión, Enfoca, ingresó al accionariado de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión (Latina Televisión) y posteriormente se hizo del control total de dicho mediode comunicación. Doce años después, la mira de un empresario local y conocido en el mundo de la televisión está puesta en gestionar el canal televisivo situado en la Avenida San Felipe en Jesús María.