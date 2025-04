7 abril del 2010. Hace 15 años

CRECEN AFILIADOS A ONP, PESE A SER UN ‘SALTO AL VACÍO’

Aumenta afiliación de trabajadores de la industria y comercio. Sin embargo, el 65% de las pensiones debe ser financiado por el Estado. Edad de una parte importante de nuevos afiliados oscila entre 40 y 55 años. En las AFP, para lograr una pensión de S/. 550 se debe juntar fondo de S/. 110 mil. Progresivamente, se han reactivado las afiliaciones al Sistema Nacional de Pensiones, pese a ser un esquema desfinanciado. Los micro- empresarios también prefieren ir a la ONP.

7 de abril del 2010. Hace 15 años. Se alejan el jurel y la caballa del mar peruano.

7 de abril del 2015. Hace 10 años

PASO A PASO VUELVE OPTIMISMO A LOS CONSUMIDORES DE SECTORES A, B Y C

Confianza sube 7 puntos, tras sufrir caída en febrero. Un mayor número de peruanos cree que mejorará situación de su hogar. El 73% de peruanos considera que empleo no caerá, pero la mayoría no cree que sea momento para comprar bienes duraderos. El Indice de Confianza del Consumidor, que elabora GfK, mejoró en marzo, pero aún se mantiene en la zona del pesimismo, pero no así para los peruanos de los segmentos A, B y C. Sin embargo, el 53% aún considera que la economía crece más lento que antes.

7 de abril del 2020. Hace 5 años

SNI ADVIERTE RIESGO DE QUE EMPRESAS NO PUEDAN PAGAR PLANILLAS EN ABRIL

El presidente de la SNI, Ricardo Márquez, dice que un millón de pymes puede quedarse sin recibir subsidio del 35% para sueldos porque se fijó un plazo corto para acceder al beneficio. Recomienda al Gobierno que intente otras medidas para garantizar cumplimiento de obligaciones. Subsidio del Estado debería ser de 50% para sueldos de hasta S/ 1,500 y de 35% a salarios de S/ 1,500 a S/ 2,000, por tres meses. E. Cuba Inicialmente, se debe buscar preservar los ingresos de las personas. En una segunda fase, recién incentivar la contratación.