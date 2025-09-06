6 de setiembre del 2010. Hace 15 años

67% DE EJECUTIVOS INVERTIRÁ EN CASA Y VIAJE ANTES DEL 2011

El 26% planea gastar en estudios de maestría y el 19% en la remodelación de su hogar. Los ejecutivos están más optimistas que las amas de casa sobre el futuro de la economía. El 42% de ejecutivos considera que el principal problema es la falta de seguridad. ¿Qué hará con su dinero hasta fin de año? El 30% de las familias planea la remodelación de sus hogares, mientras que el 37% de los ejecutivos desea comprar inmuebles. En general, el 54% de los ejecutivos realizará algún gasto importante este año,según sondeo de GRM.

6 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Moquegua se opone al uso de agua para proyecto Quellaveco.

6 de setiembre del 2010. Hace 15 años

PARDOS CHICKEN APUNTA A TENER 40 LOCALES

La cadena de pollerías espera introducir un nuevo concepto, Pardos Chicken Express, con el local que abrirán en el aeropuerto Jorge Chávez, señaló a Gestión su presidente, Arnold Wu. ¿Cómo fue el 2009 y cómo vaeste año? El 2009 fue un año atípico, lo que nos obligó a que como cadena nos dedicáramos a consolidar las operaciones que teníamos vigentes. Pese a ello, resultó ser un buen año al crecer 14% versus el 2008. Este 2010 se muestra positivo; en lo que va del año ya tenemos acumulado un crecimiento de 20%, en la operación local e internacional. ¿Cuál es el plan de aperturas para este año? Por el momento ya hemos abierto dos nuevos locales.

6 de setiembre del 2010. Hace 15 años

EL RANKING BANCARIO CON LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Banco de Crédito venció a Mibanco en créditos a pequeña empresa, pero fue superado por el BBVA Banco Continental en préstamos a mediana empresa. BCP concentra el 48% de créditos corporativos. Seguros y AFP (SBS), en julio último, puso al descubierto el nicho de negocios de los bancos. Mibanco alcanzó una rentabilidad aproximada del 37% en julio (de acuerdo a sus estados financieros), con lo cual permanece como el banco más rentable de este sistema ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue el negocio? Sobre la base de las 8 clasificaciones de créditos vigentes, el banco especializado concentró el 24% de su cartera crediticia en el negocio de la “Pequeña Empresa”, ocupando la segunda ubicación en este segmento, según un informe proporcionado por la Asociación de Bancos (Asbanc) a sus agremiados.