ALCALDE DE LIMA PIDE INTANGIBILIDAD DE BARRIOS ALTOS PARA ALMACENES

Solicitud de Rafael López Aliaga para limitar estos establecimientos en la zona pone en alerta a los comerciantes de Mesa Redonda. Burgomaestre también ha hecho llegar una solicitud oficial al PoderEjecutivo para establecer el estado de emergencia en área donde ha ocurrido el incendio.

SBS INDICA QUE 4 DE CADA 5 MOTOCICLETAS EN EL PAÍS NO CUENTAN CON SOAT

El seguro obligatorio contra accidentes de tránsito muestra un rezago en vehículos menores frente al total del parque automotor del país. La prima anual del SOAT en Lima está entre S/ 550 y S/ 1,000, mayor que para los automóviles donde llega a costar S/ 250. La gravedad de los accidentes de tránsito que corresponden a vehículos menores, como son las motocicletas o los mototaxis, es mayor que en el resto de mediosde transporte. Sin embargo, la penetración del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en este segmento es muy reducida en el país, advierte la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

EL 15% DE EMPRESAS EN PERÚ INCLUYE MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS

En el marco del mes de la mujer, la Corporación Financiera Internacional (IFC) presentó un estudio realizado a 734 emisores de las 10 principales bolsas de América Latina. El documento reveló que un 15% de las empresas que operan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registra participación de mujeres en puestos de juntas directivas. Este dato lo sitúa en la séptima casilla del ranking regional.