TASAS DE HIPOTECAS FRENARÍAN BAJA POR MEDIDAS EN EE.UU.

Gerente general del Banco de Crédito del Perú BCP Financiamiento de largo plazo en primera economía del globo seguirá caro, y al ser la referencia para créditos hipotecarios locales, evitará que tasas de estos últimos, hoy en 8.2%, desciendan significativamente. Préstamos de consumo crecerán este año tras estancarse en el 2024 y también, aunque a menor ritmo, los destinados a pymes. Pero aún no hay apetito por grandes inversiones.

PROYECTO DE VIVIENDA QUE NO RESPETE LAS NORMAS MUNICIPALES SERÁ JUDICIALIZADO

Alcalde de Miraflores Canales señaló que hay 18 proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y que “solo dos han sido paralizados”. Apuntan excesivas demoras en las revisiones del MVCS. La Municipalidad de Miraflores respetará el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional una ordenanza suya vinculada a los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

TEMPORADA DE VERANO IMPULSA DEMANDA DE BEBIDAS REHIDRATANTES

Si se compara solo el verano 2024 con el 2023, esta categoría tuvo un crecimiento de 11% en volumen y 12% en valor, por lo que la expectativa es positiva para los primeros tres meses de este 2025, tomando en cuenta que, además del calor, hay nuevos ingresos de marcas en la categoría. El verano es la temporada del año en el que más peruanos optan por consumir bebidas isotónicas a fin de rehidratarse y recuperar los electrolitos perdidos por el sudor. Si bien este tipo de productos fueron elaborados para deportistas en un inicio, en los últimos años ha cobrado mucha popularidad entre los hogares como bebida común.