6 de enero del 2011. Hace 15 años

EN 31 OPCIONES SU PLATA RINDIÓ MÁS DE 10%

Las alternativas de inversión vinculadas a acciones fueron las más rendidoras. El fondo mutuo más rentable en el mercado ganó 66.23%. Las tasas de interés ofrecidas por las cajas siguieron superando a las que pagaron los bancos. Los depósitos a plazos pisaron los talones a los fondos más conservadores. La rentabilidad de la BVL potenció los rendimientos de los fondos privados de pensiones y de los fondos mutuos. La rentabilidad promedio de las alternativas en soles fue casi cuatro veces el rendimiento de las opciones en dólares.

6 de enero del 2011. Hace 15 años. Mivivienda espera aprobar 800 créditos al mes en el 2011.

6 de enero del 2016. Hace 10 años

BANCA ALISTA MÁS FACILIDADES PARA QUE LOS DEUDORES EVITEN MOROSIDAD

Aconseja dar la cara a los deudores con problemas para reprogramar sus pagos. SBS espera fuerte crecimiento de compra de deuda generada con tarjetas de crédito. Bancos prevén que la morosidad de los créditos se elevará hasta 3% este año, por la desaceleración económica, y darán trato diferenciado a aquellos deudores que tienen la intención de pagar pero no pueden, incluso hasta reprogramaciones de deuda con hasta dos meses de gracia. A partir de este año, bancos asumirán pérdidas por clonación y otros fraudes con tarjetas que no tienen chip.

6 de enero del 20211. Hace 5 años

REACTIVACIÓN CORRE RIESGO SI VACUNACIÓN NO SE INICIA EN JULIO

Estiman que si se inicia inmunización en segundo semestre economía crecería 10% este año. Este año, Gobierno tiene S/ 5,412 millones para combatir covid-19, mientras regiones, S/ 176 millones. Tras cinco meses de negociaciones aún no hay certidumbre de cuándo llegarán las dosis.