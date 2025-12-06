6 de diciembre del 2010. Hace 15 años

EL METRO CUADRADO EN GAMARRA CUESTA US$ 8,000 MÍNIMO

Jirones Unanue y Huánuco son los más caros del emporio comercial. Tiendas perdieron más de un millón de dólares el viernes por toma de rehenes. Se revalorizan los predios en la avenida 28 de Julio. Ya no venden tiendas en el primer piso de galerías ubicadas en el corazón del eje comercial.

6 de diciembre del 2010. Hace 15 años

US$ 1 MIL DIARIOS VENDERÁ CADA TIENDA DE MESA REDONDA

Importadores habrían invertido hasta 25% más en mercadería para abastecerse. El 52% de las empresas cree que venderá más que en el 2009, según sondeo del BCR. Aunque la Navidad es una fecha familiar, grandes y pequeños no se escapan de la ilusión de tener un regalo, y es probable que muchos de estos provengan de Mesa Redonda, que en la presente temporada apunta a incrementar sus ventas entre un 15% y 20%.

6 de diciembre del 2010. Hace 15 años

FONDO MUTUO EN DÓLARES ES LO QUE MÁS RINDE DURANTE EL AÑO

En términos nominales, 45 instrumentos financieros alcanzaron una ganancia superior al 5% entre enero y noviembre del 2010. Aquellos que tienen menos miedo a perder y cuentan con tiempo para esperar ver los frutos de su inversión son los quehoy sonríen al ver los rendimientos de apostar a los fondos mutuos de mayor riesgo en dólares y en soles. Ellos se frotan las manos, pues por cada S/. 100 invertidos a comienzo de año, hoy ganan hasta S/. 51.6.