6 de abril del 2011. Hace 15 años

CASI DOS MILLONES DE PERSONAS CON ATRASOS EN PAGOS A LOS BANCOS

Representan el 30.5% del total de personas que tienen deudas con el sistema financiero. MEF considera un retroceso poner topes a los intereses como plantea Castañeda. Hay 29,262 empresas con semáforo rojo. Un informe de la Central de Riesgos Sentinelrevela que en marzo se incrementó en 7% el número de personas deudoras que empezaron a tener problemas con el cumplimiento de sus pagos con el sistema financiero. Sentinel señala que hay preocupación en las entidades financieras.

6 de abril del 2011. Hace 15 años. MEF manejará con cuidado alza de combustibles por elecciones.

6 de abril del 2016. Hace 10 años

PERUANOS MUEVEN S/ 13,700 MLLS. EN PARAÍSOS FISCALES

Sunat crea grupo especial para investigar casos de Panamá Papers, revela jefe de la administración tributaria a Gestión. Personas naturales llevaron del Perú S/ 212 millones a paraísos fiscales en el 2015 y las empresas más de S/ 454 millones. La creación de una empresa offshore no es delito, salvo que los fondos que maneje sean de origen ilícito o sus operaciones no se declaren al fisco.Este mes se notificará a todas las personas que presenten inconsistencias en sus declaraciones juradas por rentasobtenidas en paraísos fiscales.

6 de abril del 2021. Hace 5 años

DÓLAR FRENA SU RACHA ALCISTA MIENTRAS LA BOLSA DE VALORES SUBE

Apetito de inversionistas por el sol y los bonos soberanos aumentó ayer. Entorno externo positivo también contribuyó al buen desempeño de los mercados locales. Los activos financieros peruanos iniciaroncon buen pie abril. En la primera sesión del mes, el sol recuperó terreno frente al dólar, la Bolsa de Valores de Lima anotó una subida y prevaleció la demanda por los bonos soberanos. Así, el billete verde cerró ayer en S/ 3.692, con una caída de 1.47%,la mayor en casi cuatro meses.