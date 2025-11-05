5 de noviembre del 2010. Hace 15 años

YA HAY TASAS DE HASTA 5.9% PARA CRÉDITO VEHICULAR

La razón de que se hayan abaratado los préstamos es por la baja morosidad. Mayor competencia también influye en caída de las tasas. Según Asbanc, una de cada tres microempresas accede a crédito formal. El boom crediticio no se detiene. Por ejemplo, se puede conseguir un financiamiento para comprar una camioneta 4x4 con una tasa de interés de 6.4% a un plazo de 40 meses. Según Asbanc se avecina el ingreso de nueve bancos.

5 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Pesquera Exalmar levantó US$ 100 mlls. en emisión de acciones.

5 de noviembre del 2015. Hace 10 años

EMPRESAS DEBEN EVALUAR SI ESTE AÑO YA PAGARON DE MÁS A SUNAT

Pago del Impuesto a la Renta se pudo haber completado para un buen número de contribuyentes debido a que los resultados del 2015 están por debajo de lo presupuestado. Actualmente, no tener liquidez es una de las mayores preocupaciones de las empresas. La legislación tributaria brinda opciones que permiten “raspar la olla” en el pago de impuestos, señalaron expertos de EY. Así, las empresas pueden estimar si hasta setiembre ya cumplieron con el pago adelantado del Impuesto a la Renta y proceder a realizar un anticipo de la declaración jurada anual, y lograr mayor liquidez.

5 de noviembre del 2020. Hace 5 años

SE ACERCA A S/ 10 EL KILO DE POLLO EN MERCADOS

La menor disponibilidad del ave y la recuperación gradual de la demanda interna en los últimos meses están originando alzas en el precio de ese producto. El precio promedio del pollo en los mercados minoristas de Lima Metropolitana se ubicó en S/ 9.18 por kilogramo el 4 de este mes, según información del Ministerio de Agricultura (Minagri). De hecho, desde mediados del mes pasado, empezó a incrementarse cada día hasta alcanzar un precio similaral de julio de este año.