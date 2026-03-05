5 de marzo del 2021. Hace 5 años

CONGRESO ELIMINA CAS, QUE COSTARÁ S/ 4,200 MLLS. AL ESTADO

Iniciativa alcanza a más de 324 mil trabajadores públicos. Proyecto también establece que actuales contratos CAS tienen carácter indefinido mientras se incorporan a otros regímenes. El Gobierno advirtió que la decisión afectará la implementación del servicio civil. A fines del año pasado, el TC declaró inconstitucionales los ascensos automáticos del personal de Essalud que aprobó el Parlamento.

5 de marzo del 2021. Hace 5 años. Indecopi podrá revisar hasta un año después fusiones de empresas.

5 de marzo del 2021. Hace 5 años

PAGO DE REACTIVA Y FAE-MYPE SERÁ REPROGRAMADO EN 300 MIL EMPRESAS

Para acceder a la reprogramacion, las instituciones financieras evaluarán viabilidad y capacidad de pago de los negocios. Por lo mismo, no a todos se podrá otorgar un periodo de gracia máximo de 12 meses. La disposición del MEF para la reprogramación de créditos de los programas Reactiva Perú y FAE-Mype evitará que los negocios incumplan sus obligaciones financieras.

5 de marzo del 2021. Hace 5 años

LANZAREMOS DOS FONDOS QUE INVERTIRÁN EN VIVIENDA

Ricardo Flores, managing director de Asset Management de Credicorp Capital Credicorp Capital alista un fondo de desarrollo de vivienda de US$ 15 millones y otro de renta residencial de hasta S/ 300 millones. Ampliará su Fibra en US$ 20 millones. MARCO ALVA PINO marco.alva@diariogestion.com.pe La inversión en activos de riesgo, como acciones y bonos sin grado de inversión, tiene muy buena perspectiva de rendimiento para este 2021, estimó Ricardo Flores, managing director de Asset Management de Credicorp Capital.