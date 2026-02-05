5 de febrero del 2011. Hace 15 años

AHORROS VENCEN A FONDOS MUTUOS ENTRE OPCIONES MÁS RENTABLES

Turbulencia ocasionó pérdidas a los afiliados de fondos 2 y 3 de AFP. Entre las veinte opciones de mayor rendimiento al comenzar el año están doce depósitos en bancos y cajas, y siete fondos mutuos. Un sondeo de MC&F revela que más del 80% de analistas espera alza de las tasas de ahorros en soles y dólares. 2 Utilidades. Crecieron 22% en las cajas municipales en el 2015 y la rentabilidad alcanzó el 15.4%.

5 de febrero del 2011. Hace 15 años. Proyecto Olmos ya tiene 15,000 hectáreas sembradas.

5 de febrero del 2016. Hace 10 años

VARIANTE BRASILEÑA DEL COVID YA ESTÁ EN LIMA, HUÁNUCO Y LORETO

Se suma a variante británica, ambas agresivas. Premier advierte que más regiones entrarían a riesgo extremo. El Gobierno incrementa presupuesto para lucha contra la pandemia en S/ 3,108 millones. En lo que va del año, Sagasti anunció compra de 85.2 millones de vacunas, pero aún ninguna llega. En primeros cinco días de cuarentena siguen al alza contagios, positividad, muertes y uso de camas UCI.

5 de febrero del 2025. Hace 5 años

MÁS DE 900,000 EMPLEADOS EN PLANILLA DEJARON DE SER SUJETOS DE CRÉDITO

El 23% de los 4 millones de dependientes formales incumple con el pago de sus obligaciones en el sistema financiero, proporción que subió desde la pandemia y se acentuó por la debilidad de la economía. Estos trabajadores del sector privado dejaron de ser sujetos de crédito para la banca, promedian los 30 años de edad y tienen una mayor rotación laboral que sus pares de entidades públicas. De los poco más de 4 millones de empleados del sector privado en el país que se encuentran en planilla, el 50% tiene una calificación crediticia por debajo de Normal, es decir, difícilmente pueden considerarse sujetos de crédito para el sistema financiero.