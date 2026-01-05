5 de enero del 2011. Hace 15 años

SUNAT AL ACECHO: EMBARGARÁ LOS PAGOS CON TARJETAS

Desde febrero, administradoras de tarjetas de débito y de crédito estarán obligadas a hacer la retención. Solo pueden cobrarse coactivamente las deudas ciertas, exigibles y líquidas. La autoridad tributaria señaló que no es un nuevo tipo de embargo, sino la aplicación de mecanismos electrónicos para agilizar el proceso, complementando así su esquema de retención aplicada a los depósitos bancarios.

5 de enero del 2011. Hace 15 años. Ositran da luz verde a esquema de concesión del Muelle Norte.

5 de enero del 2016. Hace 10 años

EMPRESAS PODRÁN PEDIR DEVOLUCIÓN DE LOS INTERESES PAGADOS A SUNAT

Corte Suprema establece precedente de observancia obligatoria. Se podrá reclamar lo pagado desde el año 2012. Los contribuyentes de tercera categoría tendrán derecho a la devolución de los intereses que les cobra la Sunat por los montos que dejaron de pagar por concepto de anticipo de Impuesto a la Renta. Corte Suprema afirma que el contribuyente realiza los pagos a cuenta con información que tiene en la fecha de abono. A partir del fallo, la Sunat no podrá cobrar intereses por este concepto.

5 de enero del 20211. Hace 5 años

TASA DE CONTAGIOS POR COVID SUPERA EL 26% EN SEIS REGIONES

Ayacucho, Cajamarca, Ica, Apurímac, Áncash y Huánuco son las regiones donde más se extiende el coronavirus. Minsa finalmente admite que hay evidencias de una segunda ola. En solo tres días, hubo 4,338 casos. Centro de epidemiología del Minsa advierte que el 50% de los que llegan al Perú dan información falsa. En el 2020 se dejaron de gastar S/ 869.6 millones del presupuesto para la lucha contra la pandemia.