OCDE: INCERTIDUMBRE POLÍTICA IMPEDIRÍA QUE ECONOMÍA LOGRE SU PLENA CAPACIDAD

OCDE ya vislumbra que se modere crecimiento del PBI en próximos dos años Tras un estimado de crecimiento de 3.1% para este año, se espera que la actividad económica aumente 2.8% y 2.6% el 2025 y 2026, respectivamente. Entre los riesgos sobre estas perspectivas están el aumento de la inseguridad y la delincuencia. “Se proyecta que el crecimiento del PBI será del 3.1% este 2024, antes de moderarse al 2.8% en el 2025 y al 2.6% en el 2026.

EL 86% DE CONSUMIDORES BUSCAN MAYOR PRONTITUD EN ENTREGA DE SUS COMPRAS

El empleo de apps como canal digital entre los compradores online mostró el mayor avance entre 2023 y 2024, pasando de 65% a 70%. En ese grupo, se encuentran las plataformas nacionales y globales (Temu, Amazon y otras). En medio de la transformación digital del comercio, las ventas por internet aumentarían 15% a más de US$ 23,000 millones en Perú este 2024, estimó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

MERCADO DE FACTORING SE TRIPLICARÁ EN PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Cavali estima que el monto negociado anual de facturas en el país llegará a S/ 127,000 millones en el 2028. En este 2024 se espera que esa cifra cierre en S/ 42,000 millones. Para ampliar el número de empresas financiadas, se requiere, entre otras medidas, ampliar el Fondo Crecer. El mercado de factoring es relativamente pequeño, pero se espera que en los próximos años acelere su expansión.