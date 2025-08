5 de agosto del 2010. Hace 15 años

JULIO FUE EL MES EN QUE MÁS GANARON AFILIADOS A LAS AFP

Afiliados al Fondo 3 fueron los que obtuvieron mayor rentabilidad, superando el 6%. Todos los fondos ya se encuentran por encima del nivel previo a la crisis. En esta edición, conozca los rendimientos según cada AFP, en julio y durante el año. El mes pasado resultó rentable para todos los fondos que conforman el Sistema Privado de Pensiones. El alza en la cotización de las acciones de la minera Milpo fue uno de los factores que jugó a favor del mejor rendimiento obtenido para los afiliados.

5 de agosto del 2010. Hace 15 años. El Gobierno se inclina por la liquidación de Doe Run. La refinería de La Oroya necesita US$ 150 millones de inversión para reiniciar operaciones sin contaminar.

5 de agosto del 2015. Hace 10 años

OTRA VEZ SE VUELVE A PERCIBIR QUE LA ECONOMÍA CRECE

Mejora la confianza de los consumidores. BCP estima que crecimiento en junio superó a mayo. Cae de 36% a 21% el porcentaje de peruanos que cree que la economía se ha frenado. El optimismo sobre la economía tuvo una ligera recuperación, más en Lima que en el interior del país. Si bien subió el índice de confianza de los consumidores, todavía se encuentra en el tramo negativo, salvo en el caso de los segmentos socioeconómicos A y B. En cuanto a su economía personal, el 61% de peruanos considera que su situación se mantiene igual.

5 de agosto del 2020. Hace 5 años

VIZCARRA FORMARÁ OTRO GABINETE TRAS CULPAR AL CONGRESO DE LA CRISIS

Mandatario considera que hubo “cálculo político” y dice que no negociará la reforma universitaria. La reactivación económica queda en vilo y ahora la incertidumbre se ubica en su mayor nivel. Parlamento exhorta a que nuevo equipo ministerial priorice emergencia sanitaria y reactivación. Como si no fuera suficiente la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus, ayer por la madrugada se sumó otra, por disputas entre el Parlamento y el Ejecutivo. Tras 20 horas de debate y entre gallos y medianoche, el pleno del Congreso decidió no otorgarle la confianza al Gabinete de Pedro Cateriano, quien apenas tenía tres semanas en el cargo.