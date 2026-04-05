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Redacción Gestión
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5 de abril del 2011. Hace 15 años

DEUDORES MÁS RIESGOSOS DE LA BANCA EN CAPILLA

Entró en vigencia nuevo reglamento que cierra el cerco a los deudores con elevado riesgo crediticio. Bancos les podrán bloquear o cancelar las líneas de financiamiento. Bajan la calificación de riesgo a la Caja Rural de Sipán Entidades financieras deberán elaborar informes trimestrales sobre proporción de clientes en problemas. La Superintendencia de Banca y Seguros estableció que a partir de ahora las entidades financieras deberán someterse anualmente a pruebas de resistencia ante contingencias futuras como una crisis de la economía mundial.

5 de abril del 2011. Hace 15 años. Banco Mundial: En Perú hay 500 mil niños con desventajas críticas.
5 de abril del 2011. Hace 15 años. Banco Mundial: En Perú hay 500 mil niños con desventajas críticas.

5 de abril del 2016. Hace 10 años

BANCOS AHORA DAN EFECTIVO POR TRASLADAR LA CTS

Algunos bancos dan hasta S/ 800, al cash, para atraer la CTS de los clientes de la competencia. Otras instituciones financieras otorgan vales de consumo de hasta S/ 500. La fuerte competencia de los bancos para captar los depósitos en soles del público no solo se ha circunscrito a los excedentes provenientes de las gratificaciones y utilidades de los trabajadores, sino que se ha extendido tambiéna las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

5 de abril del 2021. Hace 5 años

EN RIESGO QUE 4.8 MLLS. NO PAGUEN SUS DEUDAS EN PRÓXIMOS 12 MESES

Atrasos probables serían con el sistema financiero, tiendas comerciales, servicios públicos y pagos a Sunat. Morosidad con el dinero plástico sube más en los jóvenes de 18 a 24 años y en los mayores de 65 años. Entidades financieras empiezan a establecer límites a las compras online con tarjetas de crédito.

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