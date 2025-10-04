4 de octubre del 2010. Hace 15 años

CASAS A MENOS DE S/. 90 MIL EN CONO NORTE

Actualmente, bajo Mivivienda hay una oferta de 37 mil unidades en Lima. Nueve de cada 10 personas prefieren hipotecas a tasas de interés fija. En setiembre, se batió récord de créditos hipotecarios. Préstamos que más financia la banca son viviendas entre US$ 50 mil y US$ 70 mil. En lo que va del año, los desembolsos del financiamiento hipotecario ya superaron todo lo que los bancos prestaron el año pasado. Cada vez, son más las personas que obtienen un crédito hipotecario con el sustento de sus cuentas de ahorro.

4 de octubre del 2010. Hace 10 años. Plaza Norte abre a fin de año otra tienda por departamento

LA ALCALDÍA SE DISPUTA EN UNA FINAL DE INFARTO

Según Apoyo, considerando el conteo rápido, Susana Villarán le lleva 1.1 puntos porcentuales a Lourdes Flores. Cifra de ONPE será confiable al 80% del conteo. PPC dice que tiene tres puntos de ventaja. Fuerza Social denuncia que se están impugnando votos a favor de Susana.

DOS DE CADA TRES SOLES DEL MUNICIPIO DE LIMA ESTÁN COMPROMETIDOS

El presupuesto del municipio de Lima ha venido creciendo en los últimos años, sin embargo, dos de cada tres soles ya están comprometidos en obras de infraestructura vial, servicio de la deuda y gastos en administración de gestión, según un informe de Proexpansión. ¿La nueva alcaldesa podrá cumplir las promesas? En promedio, en los últimos años, el municipio provincial de Lima ha invertido algo más del 40% de su presupuesto en inversiones relacionadas con infraestructura vinculada al transporte, señala un informe de Proexpansión.