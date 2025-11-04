4 de noviembre del 2010. Hace 15 años

SOLO DIEZ SON LOS DUEÑOS DE QUINTA PARTE DEL CERCADO

En el centro de Lima hay 60,000 predios, y un selecto grupo de diez propietarios concentra 12,811 inmuebles. Valor del metro cuadrado de las viviendas en Lima es más bajo que en Bogotá y Santiago. Para el ex ministro de Economía, Luis Carranza, no hay factores que indiquen que se enfrenta una burbuja inmobiliaria. ¿Es el centro de Lima un buen negocio inmobiliario? Sí, pero no siempre. El dinamismo de los últimos años ha generado que el Cercado se convierta en una zona protagónica. Por ejemplo, la Beneficencia, un grupo de tres familias de origen árabe, cuatro empresas inmobiliarias y la Universidad de San Marcos son los mayores propietarios.

4 de noviembre del 2015. Hace 10 años

EN 20% SUBIRÁ EL IMPUESTO PREDIAL

Para inmuebles con menos de 5 años de antigüedad, el alza será de 11.78%. El próximo año, habrá un fuerte incremento en el pago del Impuesto Predial debido a los nuevos valores arancelarios de terrenos urbanos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Construcción que acercan su valor al precio de mercado. Los mayores aumentos son en Surco, Surquillo, San Isidro y Miraflores.

4 de noviembre del 2020. Hace 5 años

MEF: LEYES DEL CONGRESO VAN A MANDAR AL PAÍS POR LA BORDA

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, fustigó la aprobación por insistencia, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, del retiro de aportes a la ONP. La citada comisión aprobóayer insistir en el proyecto de ley que faculta a los afiliados de ese sistema previsional a retirar hasta S/ 4,300 (ver nota vinculada). “Estoy muy preocupada. Los efectos de esta norma, que probablemente luego irá al pleno (del Congreso), son muy perjudiciales para el país no solo en términos fiscales, sino que realmente va a desproteger a los pensionistas y los futuros jubilados.