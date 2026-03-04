4 de marzo del 2011. Hace 15 años

METROPOLITANO ESTÁ PERDIENDO US$ 40 MLLS

Cada día debía recoger 700 mil pasajeros, pero solo llega a transportar a 200 mil. Principalmente porque buses alimentadores no pueden competir con las combis. Municipalidad de Lima plantea inyectar US$ 20 mlls. para mejorar ciertos tramos, retirar competencia y bajar precio de pasaje. “Ya hemos perdido unos US$ 10 millones cada una de las cuatro empresas operadoras”, dijo el gerente de una de ellas. Señaló que muchos estudios de abogados les han sugerido tomar “cartas en el asunto”, por el incumplimiento de ciertos acuerdos suscritos con el municipio para hacer operativo el sistema.

4 de marzo del 2011. Hace 15 años. Todo comercio deberá tener libro de reclamos desde junio.

4 de marzo del 2016. Hace 10 años

SE EXPORTARÁ ELECTRICIDAD PARA BAJAR LAS TARIFAS

La venta a países vecinos, como Chile, permitirá compartir los costos fijos que ahora pagan los consumidores peruanos. La capacidad de generación del Perú excede en 40% la demanda en el mercado interno y llegará a 50% en el 2017. Proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros busca exportar este excedente, cuando el consumo interno no requiera de un mayor suministro. Dos líneas de transmisión a Chile demandarán US$ 725 millones. Ecuador. Interconexión costará US$ 400 millones.

4 de marzo del 2021. Hace 5 años

HABRÁ UN AÑO DE GRACIA PARA REPROGRAMAR PAGO DE REACTIVA Y FAE-MYPE

Se respetarán las tasas para las pequeñas empresas, y para las grandes y medianas habrá pequeña comisión. Gobierno amplía programa Trabaja Perú e inyecta más de S/ 200 millones. Espera 72 mil empleos adicionales. Plantean que mypes proveedoras del Estado puedan negociar órdenes de compra menores a 8 UIT.