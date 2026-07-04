¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

4 de julio del 2011. Hace 15 años

POLICÍA CASI NO GASTA PESE A INSEGURIDAD

En el primer semestre, el Ministerio del Interior solo ejecutó el 4% del presupuesto de inversiones que supera los S/. 176 millones. Susana Villarán ejecutó el 0.7% del programa de gobierno regional de Lima, sin incluir el presupuesto del municipio capitalino. La inseguridad se sigue agravando y se ha convertido en un problema de interés nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior es lento en el gasto. Los gastos de los gobiernos regionales y municipios también enfrentan un frenazo.

4 de julio del 2016. Hace 10 años

RETIROS DE LAS AFP MOVERÁN S/10 MIL MLLS. EN LA COMPRA DE INMUEBLES

Saldrán S/2 mil millones de las AFP en el primer año del retiro de hasta el 25% de fondos para el pago inicial de las hipotecas. SBS estima que un millón de afiliados hará uso de sus fondos para todos los fines aprobados por la ley del Congreso. A partir de hoy, los afiliados de las AFP podrán iniciar los trámites para disponer de hasta el 25% de sus fondos para un crédito hipotecario.

4 de julio del 2021. Hace 5 años

GLORIA PRODUCIRÁ ETANOL A PARTIR DE FIN DE AÑO

La SNI pide al Gobierno entrante que se respete el cronograma que dispone que todo el país consuma gasolina con etanol al final del presente año. La intención del Grupo Gloria de procesar caña de azúcar para elaborar etanol y ofrecerlo para la mezcla con la gasolina (gasohol) va tomando cuerpo, pues espera comenzar a producir ese insumo a fines del presente año, según indicó el presidente del Comité de Biocombustibles de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Arí Loebl.