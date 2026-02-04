4 de febrero del 2011. Hace 15 años

VUELVE LLUVIA DE TARJETAS DE CRÉDITO

Solo en tres meses los bancos colocaron más de 236 mil tarjetas para consumo. Circulan más de cinco millones 200 mil tarjetas de bancos en el mercado. Visa reformuló sus productos para los clientes de mayores ingresos. En los primeros meses del 2010,la colocación del dinero plástico estuvo prácticamente estancada. Sin embargo, esta situación se ha revertido. Entre noviembre y diciembre, las entidades bancarias incorporaron 132 mil nuevos deudores de créditos de consumo.

4 de febrero del 2011. Hace 15 años. Jockey Club puede perder 130 mil metros cuadrados en litigio.

4 de febrero del 2016. Hace 10 años

AHORA HAY 46 MOTIVOS PARA CERRAR UNA UNIVERSIDAD

Se establecen 102 infracciones y multas, que pueden llegar hasta S/ 1.18 millones. Hasta antes de la nueva legislación, prácticamente no existía la posibilidad de clausurar un centro de educación superior. Con la actual ley, una universidad puede sercerrada por mal uso de sus recursos, impedir el trabajo de fiscalización de la Sunedu o por entregar información falsa sobre sus finanzas. Lea en Gestion.pe los 46 motivos para un cierre.

4 de febrero del 2025. Hace 5 años

HAY DISTRITOS Y REGIONES QUE YA TIENEN MÁS CASOS QUE EN LA PRIMERA OLA

Apurímac superó casos y hay tres regiones en camino. Siete distritos de Lima son los más complicados. Mazzetti dice que segunda ola es muy rápida y que contagios de un mes son los que antes había en 60 días. Covax anuncia entrega de más de 1.6 millones de vacunas al Perú, pero aún no hay fecha de llegada.