4 de enero del 2011. Hace 15 años

LA BANCA VA A PUESTOS DE PERIÓDICOS

En los kioscos se pueden hacer transacciones con tarjetas de crédito o de débito. Scotiabank desarrolla un plan piloto en tres de estos pequeños negocios en Surquillo. Banco de Crédito lanzará nuevas ideas de atención no tradicionales. En el intento de llevar sus productos a más usuarios, los bancos han desplegado una intensa instalación de cajeros corresponsales. El BCP ha anunciado que este año abrirá más de mil, y el Scotiabank seguirá apostando por los pequeños negocios.

4 de enero del 2016. Hace 10 años

ACCIONES DEL EXTERIOR SERÁN LO MÁS RENTABLE ESTE AÑO

Difícil. El 2016 será volátil y complicado para inversionistas, pero se generarán muchas oportunidades de ganancia. Estrategia. Mantener un porcentaje de cash (hasta 30% del portafolio) para aprovechar las oportunidades que surjan. Rentabilidad. El activo que más rendirá en el 2016 será la renta variable (acciones) internacional, como las ‘blue chips’ europeas. 1 ¿Qué alternativas serán las más rentables para los peruanos en el 2016 y en el primer trimestre? 2 ¿En qué se debería invertir el próximo año y en qué moneda? 3 ¿Qué recomienda a los que invierten en la BVL, considerando el riesgo de rebaja a mercado frontera? 4 ¿Aún se pueden obtener ganancias en el sector de bienes raíces local? .

4 de enero del 20211. Hace 5 años

SUNAT AHORA TIENE ACCESO A DEPÓSITOS MAYORES A S/ 10,000

Desde este año, bancos, cajas, cooperativas y financieras están obligados a brindar información cada mes. Hay 2.5 millones de cuentas de personas y 2.7 millones de empresas con montos de más de S/ 10,000. Advierten que, en la práctica, es el fin del secreto bancario. Hay riesgo de que información se filtre. Los depósitos de personas crecieron en S/ 28,956 mlls. entre noviembre del 2019 y el mismo mes del 2020.

