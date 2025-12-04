4 de diciembre del 2015. Hace 10 años

SE DISPARA LA DOLARIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE LAS EMPRESAS

Entre setiembre y octubre pasó de 70.5% a 81.4%. Estos depósitos suman US$ 3,440 mlls. Los primeros en dolarizar sus depósitos y portafolios por el aumento del tipo de cambio fueron inversionistas institucionales, como AFP y fondos mutuos, seguidos por las tesorerías de las empresas. Depósitos en dólares han rendido 13.2% este año. Tipo de cambio. El alza del dólar se ha acelerado en lo que va del año (13%) frente al 6% del 2014. En últimos tres años, ha subido más de 30%.

4 de diciembre del 2015. Hace 10 años. Restaurantes y platillos favoritos de los gerentes.

4 de diciembre del 2020. Hace 5 años

GABINETE OBTIENE 111 VOTOS DE CONGRESO EN MEDIO DE PARO AGRARIO

Discurso de jefa de la PCM se centró en lucha contra la pandemia, reactivación y elecciones neutrales. Reestructurarán FAE-Agro para darle un rol más activo a Agrobanco en el programa. Presidente Sagasti admite que su Gobierno es precario, y advierteque hay intereses desestabilizadores. Gobierno proyecta vacunar contra el covid-19 a 24 millones de peruanos en menos de un año.

4 de diciembre del 2024. Hace 1 año

EL 50% DEL CONSUMO DE FAMILIAS AHORA SE REALIZA A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES

En últimos tres años se aceleró el uso de billeteras y otros canales digitales de la banca que desplazan la utilización del efectivo, reducen costos y facilitan la inclusión financiera. Pagos digitales per cápita aumentaron en 51% en un añoal pasar de 256 a 386, favorecidos por su inmediatez y disponibilidad, según el BCR. La probabilidad de que más peruanos se inserten en el sistema financiero rápidamente en los próximos años se acrecientacon la disrupción provocada por el uso intensivo de los canales digitales.