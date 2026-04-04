4 de abril del 2011. Hace 15 años

EMPEZÓ BATALLA DE OFERTAS POR EL DÍA DE LA MADRE

Donald Trump gravará con tarifas más fuertes de lo previsto al comercio, anuncio que provocó caídas en los mercados financieros casi de inmediato. En nuestro país el impacto será diferenciado dependiendo de sectores y productos, aunque gremio advierte daño para agroexportaciones.

“Se vendió el Hotel Crillón, será un edificio de oficinas”. “Barranco deja sin licencia bulevar comercial en Costa Verde”.

4 de abril del 2011. Hace 15 años

BANCOS AHORA DAN EFECTIVO POR TRASLADAR LA CTS

Algunos bancos dan hasta S/ 800, al cash, para atraer la CTS de los clientes de la competencia. Otras instituciones financieras otorgan vales de consumo de hasta S/ 500. La fuerte competencia de los bancos para captar los depósitos en soles del público no solo se ha circunscrito a los excedentes provenientes de las gratificaciones y utilidades de los trabajadores, sino que se ha extendido tambiéna las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

4 de abril del 2025. Hace 1 año

DÓLAR RETROCEDE POR TEMORES A RECESIÓN EN EE.UU. TRAS ANUNCIO DE ARANCELES

Divisa bajó ayer 1.3% a nivel global y en Perú descendió a S/ 3.67 al acentuarse el riesgo de contracción de la economía estadounidense. Bolsas sufrieron “jueves negro” encabezadas por Wall Streetcon mermas de hasta 6%. BVL retrocedió 2.2% y precio del cobre cayó 4.5%.