EL 60% DE JÓVENES VE LA FALTA DE EXPERIENCIA COMO LA PRINCIPAL TRABA PARA CONSEGUIR EMPLEO

En tanto, cuatro de cada 10 jóvenes han trabajado en áreas que no les interesan, ya sea por necesidades económicas, para ganar experiencia o por la oportunidad que se les presentó (10%). ¿Cuál es el panorama al que se enfrentan los jóvenes peruanos de 18 a 29 años al momento de buscar empleo? Un estudio realizado por ManpowerGroup y Junior Achievement Américas analiza los desafíos que enfrenta esta parte de la población para integrarse al mercado laboral. Así, el 63% de los jóvenes encuestados identificó la falta de experiencia como el principal obstáculo para conseguir empleo.

LAP TIENE HASTA EL 30 DE ENERO PARA INAUGURAR NUEVO TERMINAL DEL JORGE CHÁVEZ

La inauguración del nuevo terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya no se daría el 18 de diciembre, tal como señaló la empresa concesionaria, Lima Airport Partners (LAP), así lo dejó entrever el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. “La fecha contractual establecida de entrada en funcionamiento es el 30 de enero. Hasta ese día se dará la transferencia del antiguo al nuevo aeropuerto. De allí, el antiguo aeropuerto dejará de estar operativo”, remarcó Pérez Reyes, tras la consulta sobre la eventual postergación.

Dólar soportará vaivenes en noviembre, pero tendería a bajar.

CONSTRUCCIÓN NO SE RECUPERARÍA DE CAÍDA DEL 2023, AL MENOS, HASTA EL 2027

El avance del sector en lo que va del año responde, en cierta medida, a la inversión pública, que creció 21%. Sin embargo, esto no se podría replicar en el siguiente año, en un contexto donde se requiere ajustar el gasto estatal, advirtió el gremio constructor. El sector construcción está cada vez más cerca de cerrar este 2024 en positivo, luego de que el año pasado registró una caída de 7.9%, según cifras del Banco Central de Reserva (BCRP).