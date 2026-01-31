31 de enero del 2011. Hace 15 años

AL MES VENDEN CINCO ‘DEPAS’ DE US$ 1 MILLÓN

El valor del metro cuadrado de los departamentos lujosos bordea los US$ 3,000. Mientras para la clase media el metro cuadrado cuesta US$ 1,300, en promedio. Constructoras están a la caza de viviendas con antigüedad de 30 a 70 años y pagan US$ 1,500 por m2. Se vislumbran con potencial áreas de San Miguel y La Perla. Un departamento frente a un parque puede costar 20% más. Cada vez hay menos espacio en Lima para edificar viviendas y por eso los constructores buscan casonas antiguas, principalmente en San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María.

Proceso judicial de concesión de Muelle Norte puede dar vuelco.

PROYECTO DE ETANOL DE MAPLE OPERARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Este mes se empezaron a plantar 450 hectáreas de caña de azúcar. Ya se han invertido US$ 165 millones. “Permaneceremos confiados en iniciar la producción comercial de etanol en la segunda mitad del 2011”, expresó el CEOde Maple Energy, Rex Canon. De esta manera, Canon confirmó lo que se venía anunciando en setiembre pasado cuando se estimaba el inicio de operaciones a mediados de este año (Gestión 15.09.2010), y que un mes después se previó para el tercer trimestre del2011.

EL 43% DE DOCENTES EN UNIVERSIDADES NO TIENE UN POSTGRADO

El II Censo Nacional Universitario realizado después de 14 años, pues el primero se realizó en 1996, presenta datos relevantes en cuanto a la situación de los centros superiores. Por ejemplo, el censo registra 59,000 docentes universitarios, de los cuales el 43% no cuenta con estudios de postgrado. Catorce años atrás las universidades peruanas tenían 912 escuelas o carreras profesionales, en el 2010 habían aumentado en dos tercios, a 1,595.