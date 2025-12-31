31 de diciembre del 2010. Hace 15 años

DÓLAR PUEDE CAER A S/. 2.78 EN EL VERANO

Tipo de cambio cayó 2.77% el año que termina. Otra vez se registró ayer una fuerte negociación de dólares, se superaron los US$ 960 millones. Pronostican que dólar cerrará a S/. 2.71 el 2011. Mañana empieza el 2011 y las personas y empresas seguirán muy atentas ala trayectoria que tendrá el dólar, sobre todo por el impacto que pueden tener las elecciones sobre su cotización.

31 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Diez nuevas galerías se abrirán en Gamarra. Invertirán US$ 50 millones.

31 de diciembre del 2015. Hace 10 años

EMPRESAS SUFREN PÉRDIDAS ESTE AÑO POR S/. 2,200 MLLS. ANTE ALZA DE DÓLAR

Alza de 14.4% en la cotización del dólar en el 2015 no estaba dentro de sus proyecciones. Las pérdidas cambiarias de las 270 empresas listadas en la Bolsa de Valores se explican principalmente por el incremento del valor en soles de sus deudas en moneda extranjera. Empresas que más perdieron son las de la rama manufacturera, seguidas de las de minería e hidrocarburos, y de electricidad y agua. Ejecutivos. Solo el 37% de los ejecutivos tiene sus ahorros en dólares.

31 de diciembre del 2020. Hace 5 años

GOBIERNO RECONOCE REBROTE Y ALISTA NUEVAS MEDIDAS CONTRA COVID

Positividad aumenta de 5% a 8% con pruebas moleculares. No hay camas UCI en Essalud de Lima. Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna con cierre de playas y toque de queda de 10 p.m. a 4 a.m. Produce anunció que el Gobierno evaluará paquete de apoyo a la economía si hay segunda ola. Pese a que viceministro dijo que pronto se cerrarían contratos para vacunas, Mazzetti evitó dar fechas.