30 de setiembre del 2010. Hace 15 años

DELINCUENCIA MUEVE MÁS DE S/. 45 MIL MLLS

Costo de delincuencia supera los S/. 71 mil millones. Por cada sol para combatir inseguridad, delincuentes tienen S/. 5 para atacar. Por inseguridad se pierden inversiones por S/. 6,600 millones. Víctimas de la delincuencia enfrentan costos por más de S/. 4,900 millones. Uno de los problemas que todos los ciudadanos exigirán que se solucione a todos los alcaldes será la inseguridad. Un informe elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana revela que el Estado apenas gasta S/. 6,700 millones contra este flagelo.

30 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Se disparan ventas de refrigeradoras y llegan a los US$ 100 millones.

30 de setiembre del 2015. Hace 10 años

LAS BAMBAS: NO HABRÁ RETRASO EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES

Hace dos semanas, Isaac Humala ya advertía que se detendría el proyecto. Cuatro zonas de la mina están aún en etapa exploratoria. En el primer trimestre del 2016 está previsto que se ponga en marcha el proyecto cuprífero Las Bambas, que tendrá un impacto de, al menos, 1.3 puntos porcentuales del PBI. El Ministerio de Energía y Minas considera que la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado no tiene impacto ambiental significativo.

30 de setiembre del 2020. Hace 5 años

GOBIERNO ALISTA SALVAVIDAS PARA DEUDORES CON ATRASO DE PAGO

Presidente Martín Vizcarra adelantó que Consejo de Ministros abordará hoy propuesta integral, y no solo de reajuste de tasas de interés de créditos reprogramados. Ejecutivo coordinó con banca. El Gobierno afina medidas para solucionar los problemas de pago que, por la crisis, afrontan las personas con deudas en el sistema financiero. “El crédito personal, no de empresas, que también está generando un problema. Sabemos que el Congreso de la República también está viendo ese tema y nosotros también, como Ejecutivo, lo estamos viendo; justamente mañana (hoy) en el consejo de ministros vamos a analizar el tema”, manifestó el presidente Martín Vizcarra.