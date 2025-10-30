30 de octubre del 2015. Hace 10 años

SUBE ESPERANZA DE VIDA Y PENSIONES EN AFP BAJARÁN

Para los afiliados hombres subió de 84 a 87 años y para las mujeres de 87 a 90 años. SBS afirma que cuando se jubilen la pensión mensual será menor de lo que es hasta este año, debido a que se espera que los afiliados de las AFP vivan más, por lo que deberán guardar pan para mayo. Opina que ahora reciben una pensión mayor de la que deberían tener. La Asociación de AFP opinó que se podría ampliar la edad mínima de jubilación, que actualmente es de 65 años, e insistió en que los afiliados deben ahorrar más.

30 de octubre del 2015. Hace 10 años. BVL subió en octubre después de cinco meses.

30 de octubre del 2020. Hace 5 años

SE ALISTA NORMA CONTRA FRAUDE EN OPERACIONES BANCARIAS EN INTERNET

Regulación que prepara la SBS apunta, por ejemplo, a demandar una doble verificación de la autenticidad de la identidad de los usuarios. Una de ellas será a través de tecnologías biométricas. Advierten que no solo la banca, sino también sus proveedores pueden sufrir ciberataques.

30 de octubre del 2024. Hace 1 año

CRECE LAVADO DE DINERO VINCULADO A TRATA DE PERSONAS

Reportes de operaciones sospechosas aumentan en últimos años. Actividad ilícita se propaga y mueve al año US$ 1,300 millones, siendo la segunda economía criminal más grande, solo superada por la minería ilegal. Detección del lavado de activos se complica porque delincuentes usan efectivo y apelan al “pifufeo” de las transacciones mediante aplicativos móviles.