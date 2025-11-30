30 de noviembre del 2010. Hace 15 años

DÓLAR SE DISPARA A S/.2.83

Se acentúa nerviosismo por crisis europea. Banca recomienda a clientes vender el billete verde. Roubini pronostica que Portugal necesitará rescate. Proyectan que tipo de cambio puede alcanzar S/. 2.84. BCR estima que el 44% de los créditos está en dólares. Por tercera jornada consecutiva, el dólar cerró en su mayor nivel desde el 18 de junio pasado. Diariamente se negocian US$ 500 millones.

30 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Se eleva consumo de gaseosas en Perú a 56 litros por persona.

30 de noviembre del 2015. Hace 10 años

PENSIONES DE LAS UNIVERSIDADES SUBIRÁN EN 2016

Se proyecta que alza se dará en 80% de los centros de estudios. En promedio, será de 5%. Grupo Educación al Futuro estima que la facturación de universidades aumentará 10%. La creciente demanda y el número limitado de la oferta de universidades privadas generarán un incremento de las pensiones el próximo año, proyecta Justo Zaragoza del Grupo Educación al Futuro. Este año, 400,000 estudiantes acabarán secundaria y el 46% quiere estudiar en una universidad privada.

30 de noviembre del 2020. Hace 5 años

BANCA DISPUESTA A BAJAR RESTRICCIONES PARA DAR CRÉDITOS

Mayores flexibilizaciones vendrán en próximos tres meses en todo tipo de préstamos. BCR reportó que créditos personales y de consumo tuvieron su primer crecimiento mensual en octubre. Renace interés por hipotecas, ante necesidad de mejorar condiciones sanitarias.