UNO DE CADA CUATRO EN LIMA SUFRE ROBO O HACKEO DE SUS CUENTAS

Avance de la ciberdelincuencia en el sector financiero Predominan las víctimas de vulneración de datos personales, sustracción de información de tarjetas de crédito y débito, suplantación de identidad y de virus. El 90% de personas están muy preocupadas por fraudes digitales, pero la gran mayoría cambia sus contraseñas solo una vez al año, cuando deben hacerlo trimestralmente, según Experian.

30 de enero del 2025. Hace 1 año. Grupo Centenario vende Minka a Parque Arauco por S/ 381 millones.

PERÚ “TOMA LA DELANTERA” EN LA REGULACIÓN DE IA EN LATINOAMÉRICA

Según el informe “Desafíos Regulatorios de la Inteligencia Artificial en Latam”, elaborado por Niubox, hay 109 proyectos en trámite en la región, con distintos enfoques y niveles de avance. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado en los últimos años la creación de marcos regulatorios en distintos países de América Latina. Actualmente, existen iniciativas en proceso que buscan establecer normas sobre su uso, protección de datos, gobernanza y aplicación en diversos sectores.

PERÚ OTRA VEZ “LIDERA” COMO EL PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN ANTE EL CIADI

Para Ricardo Ampuero, especialista en arbitrajes internacionales, la creciente cantidad de demandas al Estado está relacionada a diversos factores, siendo uno de los más relevantes la inclusión de cláusulas CIADI en loscontratos de inversión del país. Perú inició el 2025 con 22 casos pendientes en su contra ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Con esto, el Perú se mantiene en el “podio” como el país con más de estos casos en América Latina.