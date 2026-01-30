Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

30 de enero del 2025. Hace 1 año

UNO DE CADA CUATRO EN LIMA SUFRE ROBO O HACKEO DE SUS CUENTAS

Avance de la ciberdelincuencia en el sector financiero Predominan las víctimas de vulneración de datos personales, sustracción de información de tarjetas de crédito y débito, suplantación de identidad y de virus. El 90% de personas están muy preocupadas por fraudes digitales, pero la gran mayoría cambia sus contraseñas solo una vez al año, cuando deben hacerlo trimestralmente, según Experian.

30 de enero del 2025. Hace 1 año. Grupo Centenario vende Minka a Parque Arauco por S/ 381 millones.
30 de enero del 2025. Hace 1 año. Grupo Centenario vende Minka a Parque Arauco por S/ 381 millones.

30 de enero del 2025. Hace 1 año

PERÚ “TOMA LA DELANTERA” EN LA REGULACIÓN DE IA EN LATINOAMÉRICA

Según el informe “Desafíos Regulatorios de la Inteligencia Artificial en Latam”, elaborado por Niubox, hay 109 proyectos en trámite en la región, con distintos enfoques y niveles de avance. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado en los últimos años la creación de marcos regulatorios en distintos países de América Latina. Actualmente, existen iniciativas en proceso que buscan establecer normas sobre su uso, protección de datos, gobernanza y aplicación en diversos sectores.

30 de enero del 2025. Hace 1 año

PERÚ OTRA VEZ “LIDERA” COMO EL PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN ANTE EL CIADI

Para Ricardo Ampuero, especialista en arbitrajes internacionales, la creciente cantidad de demandas al Estado está relacionada a diversos factores, siendo uno de los más relevantes la inclusión de cláusulas CIADI en loscontratos de inversión del país. Perú inició el 2025 con 22 casos pendientes en su contra ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Con esto, el Perú se mantiene en el “podio” como el país con más de estos casos en América Latina.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.