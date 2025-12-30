30 de diciembre del 2010. Hace 15 años

SE GANÓ S/. 64 POR CADA S/. 100 QUE SE PUSO EN BOLSA

La Bolsa de Lima se ubica como la tercera más rentable del mundo. Inversionistas con mejor olfato e información quintuplicaron su capital. Indice General bursátil apunta a romper su máximo histórico. Aconsejan invertir por lo menos S/. 5 mil para ‘palpar mejor’ los beneficios. La Bolsa de Valores de Lima rindió más de 63% este año. En esta edición, conozca la rentabilidad obtenida por las principales acciones que se cotizan.

30 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Financiera Confianza se venderá en más de S/. 80 millones.

30 de diciembre del 2015. Hace 10 años

CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES DE LIMA SE RECUPERA EN DICIEMBRE

En el interior del país también aumentó y tuvo el mejor desempeño del año, pero se mantiene en el tramo pesimista. El Indice de Confianza del Consumidor, que mide GfK, subió 9 puntos a nivel nacional y se ubicó en 98, muy cerca de un escenario optimista (más de 100 puntos). Por niveles socioeconómicos, los segmentos A/B y C están en el tramo optimista, mientras que los niveles D y E se mantienen en el tramo pesimista.

30 de diciembre del 2020. Hace 5 años

AUMENTA DE S/ 39.2 A S/ 48.5 SUELDO DIARIO DE TRABAJADORES DEL AGRO

En nueva remuneración se incluyen, además del sueldo básico, bono, CTS y las gratificaciones. Confiep acusa a Congreso de imponer por ley una remuneración y califica el hecho de inconstitucional. Si nueva ley no es viable, el Poder Ejecutivo la observará, adelanta el ministro de Agricultura. Acuicultura y sector forestal se quedaron sin los beneficios que les otorgaba la ley de promoción agraria.