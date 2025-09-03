3 de setiembre del 2010. Hace 15 años

QUIEREN TURNOS DE INGRESO PARA MACHU PICCHU

INC dice que solo se permiten 2,500 turistas por día. Cámara de Turismo del Cusco considera que tope puede impedir desarrollo. En épocas de temporada alta, visitas superan los 2,500 turistas diarios. Ya se desarrolla una estrategia para enfrentar la congestión que se genera por el turismo. El próximo año se celebrará el centenario del redescubrimiento de Machu Picchu. Sin embargo, una amenaza se cierne por la creciente presión del turismo, mientras que para empresarios del sector, los topes fijados por el Instituto Nacional de Cultura no corresponden a un estudio adecuado a la utilización de espacios.

3 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Siderperú dice que Alto Horno aún no producirá este año.

3 de setiembre del 2015. Hace 10 años

CLASE MEDIA AHORA OPTA MÁS POR LAS OFERTAS 3X2

Estratos de menores ingresos prefieren las rebajas directas en el precio unitario. Ofertas no atraen al 24% del segmento A. Actualmente, el precio sigue siendo uno de los atributos más valorados por los consumidores al momento de comprar alimentos y bebidas. La procedencia de los productos, ya sean nacionales o importados, no se encuentra entre los factores decisivos de la compra. En provincias, las rebajas en los precios siguen siendo la promoción favorita, pero cada vez en menor medida.

3 de setiembre del 2020. Hace 5 años

APENAS 2 MUNICIPIOS USARON EL 50% DE SUS RECURSOS PARA OBRAS

Chaclacayo y San Luis lideran gasto, mientras el Rímac no invirtió ni un sol en infraestructura. Los 43 distritos de Lima devengaron más de S/ 310 millones, un avance de 22.6% en ocho meses. Municipio de Lima ejecutó 44.8%, pero aún no arranca ampliación de av. Universitaria y ciclovías.