3 de noviembre del 2010. Hace 15 años

EN PUEBLO LIBRE Y LINCE CUESTAN MENOS LAS CASAS

Precios en Jesús María y Magdalena estarían por debajo de su valor real. Distritos cerca a San Isidro son los que más se revalorizan. Precios de materiales de construcción están estables desde junio. La Molina y Surco son los distritos donde más bajan los alquileres. En esta edición, los precios de viviendas en los distritos de los segmentos Ay B. Un informe del Banco Central de Reserva revela que mientras en el mercado inmobiliario los precios de venta de los departamentos crecieron 41% desde el 2007, los salarios aumentaron en 22%.

3 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Bolsa en su mejor nivel en casi tres años.

3 de noviembre del 2015. Hace 10 años

HAY 750,000 JUICIOS CONTRA EMPRESAS POR QUEDARSE CON APORTES A AFP

Las AFP plantean pena de cárcel para quienes descuentan a sus empleados y no cumplen con depositar ese dinero en el fondo de pensiones. El 55% de los deudores son del sector privado. Como ya es de conocimiento público, existen empresas que descuentan a sus trabajadores por concepto de aporte previsional, pero luego no cumplen con transferir dichas retenciones a las AFP.

3 de noviembre del 2020. Hace 5 años

SALDRÁN S/ 18 MIL MLLS. DE LAS AFP CON EL NUEVO RETIRO DE HASTA S/17,200

Congreso aprueba proyecto de ley para aquellos que tengan al menos 12 meses sin realizar aportes. En las cinco veces anteriores los afiliados al Sistema Privado de Pensiones sacaron un total de S/ 56,177 mlls. Ejecutivo ya anticipó que observará proyecto. Se descartó pasar recursos al fondo 0 de las AFP.