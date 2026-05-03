3 de mayo del 2011. Hace 15 años

ALIMENTOS SON LO QUE MÁS SUBIRÁ EN CANASTA FAMILIAR

Informe del BID proyecta que precios de alimentos pueden subir más de cinco puntos porcentuales por alza de cotizaciones internacionales. En los últimos 12 meses los alimentos han subido 5% y el pan y los cereales en más de 7% en Lima y Callao. Mientras que en cinco ciudades del interior del país la variación de precios en abril fue superior al 1%, destacando Moyobamba y Chiclayo.

3 de mayo del 2011. Hace 15 años. FMI recomienda al Perú más cuidado para fusiones y compras en la banca.

3 de mayo del 2016. Hace 10 años

TRABAS FRENAN AVANCE DE OBRAS DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA

Demoras en saneamiento de terrenos a cargo del Estado y largas revisiones del supervisor del proyecto se han vuelto obstáculos. Gobierno tendrá que asumir costo del retraso. De los cinco kilómetros que comprende la primera etapa de la Línea 2 del Metro de Lima, entre el mercado de Santa Anita y la Vía de Evitamiento, se ha podido avanzar 854 metros de túneles, pero hasta ahora sigue detenido el inicio de la construcción de las estaciones. El Estado apenas ha liberado ocho de los 77 predios que se requieren sanear y expropiar para el avance de las obras. Mientras tanto, hay una tuneladora parada y para setiembre se espera el arribo de los primeros trenes de la Línea 2.

3 de mayo del 2021. Hace 5 años

CINCO BANCOS Y TRECE CAJAS AFRONTARON PÉRDIDAS EN VERANO

También están en rojo seis financieras y cuatro edpymes. A marzo, la banca registró la morosidad más baja, que llegó a 3.15%, mientras que las cajas rurales, la más alta, con 12.65%. Rentabilidad patrimonial promedio es negativa para financieras, cajas municipales y rurales, así como para edpymes.