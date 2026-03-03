Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

3 de marzo del 2011. Hace 15 años

NEGOCIO DEL FÚTBOL PERUANO SOLO MOVIÓ US$ 30 MLLS. EN 2010

Julio Pacheco, presidente de Universitario, dice que “es una cifra irrisoria”. Solo ocho empresas se han animado a pagar auspicios en este deporte. Los clubes financian el 60% de sus presupuestos con la venta de derechos de televisión, el 10% con lastaquillas y el 30% con publicidad. La base de la crisis del fútbol peruano es su pésima administración, como lo evidencian las cifras que prácticamente lo colocan a la zaga como negocio en Latinoamérica, ya que en Chile genera un movimiento de US$ 150 mlls. anuales, y mucho más en Argentina y Brasil.

3 de marzo del 2011. Hace 15 años. En Polvos Azules tiendas pueden costar hasta US$ 100 mil.
3 de marzo del 2011. Hace 15 años. En Polvos Azules tiendas pueden costar hasta US$ 100 mil.

3 de marzo del 2016. Hace 10 años

CARRETERA CENTRAL SOLO MEJORÓ 8% EN 5 AÑOS DE CONCESIÓN

El Estado apenas ha entregado el 53% de los terrenos al concesionario. Aún no hay fecha para reabrir la Carretera Central debido a los huaicos. Sin embargo, se han ejecutado pocas mejoras a la vía que se entregó en concesión en noviembre del 2010 para mejorarla con una inversión cercana a los US$ 127 millones.

3 de marzo del 2021. Hace 5 años

BCP: FALTA DE LIQUIDEZ ACECHARÁ A FAMILIAS Y EMPRESAS DESDE JULIO

Banco de Crédito plantea nuevos estímulos monetarios y fiscales para agentes económicos. Empleo formal cae 6.1% en la capital, mientras que en el resto del país se observó un alza de 0.5%. El ingreso promedio de los trabajadores en Lima Metropolitan aestá a nivel de hace ocho años. Pese a todo, BCP mantiene su proyección de 9% de crecimiento para el año, pero lo considera engañoso.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.