3 de marzo del 2011. Hace 15 años

NEGOCIO DEL FÚTBOL PERUANO SOLO MOVIÓ US$ 30 MLLS. EN 2010

Julio Pacheco, presidente de Universitario, dice que “es una cifra irrisoria”. Solo ocho empresas se han animado a pagar auspicios en este deporte. Los clubes financian el 60% de sus presupuestos con la venta de derechos de televisión, el 10% con lastaquillas y el 30% con publicidad. La base de la crisis del fútbol peruano es su pésima administración, como lo evidencian las cifras que prácticamente lo colocan a la zaga como negocio en Latinoamérica, ya que en Chile genera un movimiento de US$ 150 mlls. anuales, y mucho más en Argentina y Brasil.

3 de marzo del 2011. Hace 15 años.

3 de marzo del 2016. Hace 10 años

CARRETERA CENTRAL SOLO MEJORÓ 8% EN 5 AÑOS DE CONCESIÓN

El Estado apenas ha entregado el 53% de los terrenos al concesionario. Aún no hay fecha para reabrir la Carretera Central debido a los huaicos. Sin embargo, se han ejecutado pocas mejoras a la vía que se entregó en concesión en noviembre del 2010 para mejorarla con una inversión cercana a los US$ 127 millones.

3 de marzo del 2021. Hace 5 años

BCP: FALTA DE LIQUIDEZ ACECHARÁ A FAMILIAS Y EMPRESAS DESDE JULIO

Banco de Crédito plantea nuevos estímulos monetarios y fiscales para agentes económicos. Empleo formal cae 6.1% en la capital, mientras que en el resto del país se observó un alza de 0.5%. El ingreso promedio de los trabajadores en Lima Metropolitan aestá a nivel de hace ocho años. Pese a todo, BCP mantiene su proyección de 9% de crecimiento para el año, pero lo considera engañoso.