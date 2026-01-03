3 de enero del 2011. Hace 15 años

ESTE AÑO CRÉDITO A LAS EMPRESAS SERÁ MÁS BARATO

Las tasas de interés en dólares seguirán bajando en el 2011. El leasing seguirá siendo el producto financiero estrella en el presente año. Retomará crecimiento el financiamiento privado mediante emisiones de deuda. En entrevista con Gestión, el gerente de Finanzas Corporativas del Banco de Crédito señala que ahora existen plazos máximos más amplios para pagar los préstamos y estima que proseguirán bajas las tasas en dólares y que seguirán estables las correspondientes a soles.

SI MEDICINAS NO BAJAN, DIGEMID PEDIRÁ ANULAR REDUCCIÓN ARANCELARIA

El MEF anunció una rebaja arancelaria que incluye a algunos medicamentos, destacando que ello permitirá importar medicinas más baratas, pero esa visión no es compartida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).“Ahora vamos a tomar el precio de todos los medicamentos, y si dentro de uno o dos meses comprobamos que no hay una rebaja en los precios, pediremos al Ejecutivo que reponga el nivel arancelario”, advirtió Víctor Dongo, director de Digemid.

CONEXIONES DE GAS LLEGARÁN A SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

El subsidio permite reducir a 50% costo de conexión de redes a los domicilios en los segmentos C y D. En el 2011 esa empresa extenderá sus redes a San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La experiencia demostró que el mejor aliciente para masificar el uso del gas natural de Camisea para consumo doméstico en Lima fue reducir los altos costos de conexión de los domicilios a la red de Cálidda, particularmente para la población de menores recursos. Así, mientras en seis años (desde el 2004, en que comenzó a operar, al 2009) solo se habían conectado 18,500 residencias, únicamente en el 2010 se conectaron 15,000 viviendas más, refirió Ernesto Córdova, gerente general de Cálidda.