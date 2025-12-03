3 de diciembre del 2010. Hace 15 años

PRECIOS DE LOS AUTOS SUBIRÁN 5%

Distribuidores estiman que alza se dará para todo tipo de vehículos. En el 2010, los precios registraron una caída. Nuevas proyecciones indican que este año se venderán 117 mil unidades. Las concesionarias facturarán cerca de US$ 100 millones. Para los distribuidores de autos este año ha sido especial debido a las fluctuaciones de las monedas de los distintos países de donde se importan los autos. Los vehículos de procedencia asiática alcanzarán más del 12.5% de la participación del mercado peruano este año. Se estima que el próximo año aumentarán su cuota.

Volcan explorará proyectos de oro y plata en Chile.

3 de diciembre del 2015. Hace 10 años

SE DETERIORA LA CARTERA CREDITICIA DE NUEVE CAJAS

Morosidad superior a 8% compromete solvencia de entidades microfinancieras, afirma Equilibrium. Fuerte competencia en el mercado de las microfinanzas también golpea situación financiera de cajas municipales y rurales. El menor ritmo de colocación de nuevos créditos de estas microfinancieras ha contribuido a incrementar la morosidad en este sector, la cual es muy superior al promedio de la banca (2.6%). Los mayores problemas de las cajas municipales están en las pequeñas empresas, microempresas y consumo, que es su mercado natural.

3 de diciembre del 2020. Hace 5 años

POPULISMO DE CONGRESO NO ACABA: SE DEVOLVERÁN LOS APORTES DE LA ONP

Proyecto fue aprobado con 87 votos a favor y 21 en contra. Se establece un régimen especial facultativo de devolución de hasta S/ 4,300. Medida le costará al fisco S/ 15,956 millones. En Parlamento advierten que si TC rechaza devolución presentarán una nueva iniciativa.