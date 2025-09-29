29 de setiembre del 2010. Hace 15 años

CADA AÑO LANZAN 200 MODELOS DE CELULARES EN PERÚ

Equipos se renuevan actualmente cada ocho meses. Este año, importarán más de cinco millones de teléfonos de todas las marcas. Precios disminuyen 5% anualmente. Hay 27 millones de usuarios de celulares en el país. La creciente demanda por mantenerse conectado a Internet y redes sociales ha disparado el ingreso de nuevos modelos de equipos celulares. A nivel de los teléfonos inteligentes, más conocidos como smartphones, ya hay 540 mil usuarios y los precios de estos siguen disminuyendo.

29 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Aún hay bronca en el Gobierno por concesión del Muelle Norte.

29 de setiembre del 2015. Hace 10 años

MÁS DE 50,000 PERUANOS YA TIENEN MÁS DE US$ 1 MILLÓN

La Superintendencia de Banca reforzará control a préstamos de entidades financieras con sus empresas vinculadas. El número de peruanos cuyas fortunas superan el millón de dólares ha crecido, estima el banco BTG actual. Asimismo, se incrementó el número de cuentas de depósitos en el sistema financiero con montos superiores a los S/. 1.4 millones. Pasaron de 2,466 a 2,628 en el año. S/. 8,597 MILLONES es el monto acumulado por las personas con más de S/. 1.4 millones en el sistema financiero.

29 de setiembre del 2020. Hace 5 años

SUNAT PLANTEA NUEVO ESQUEMA PARA COBRAR TRIBUTOS Y EVITAR JUICIOS

Implementará el procedimiento de acuerdo mutuo, por lo cual incorporará cambios en el Código Tributario y en la forma de pago del Impuesto a la Renta. Se harán notificaciones preventivas a fin de evitar la elusión fiscal. Contribuyentes deberán transparentar información.