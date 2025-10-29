29 de octubre del 2010. Hace 15 años

RENACEN ENTIDADES TIPO CLAE

Pirámide financiera como modalidad de estafa ronda de nuevo. En los últimos seis meses, la SBS ha cerrado tres. Cinco de cada 10 peruanos se endeudan con usureros. Por desconocimiento, se llega a pagar interés mensual de 1,700% en ‘banca’ informal. Hay cinco bancos extranjeros que alistan ingreso al Perú. Cuatro bancos han sido sancionados por sobreendeudamiento. En la cola de los bancos que ingresarán está Bladex, Bancolombia, Banco Comercial e Industrial de China, Bank of Tokyo Mitsubushi y Banco de China.

29 de octubre del 2010. Hace 15 años. Yanacocha tiene luz verde para iniciar Minas Conga.

29 de octubre del 2015. Hace 10 años

AUMENTA LA CONFIANZA DE CONSUMIDORES DE PROVINCIAS

Este avance mejoró la percepción nacional, aunque sigue en tramo pesimista. En octubre, el nivel de confianza casi no varió en Lima. La confianza de los consumidores de provincias repuntó en siete puntos, aunque sigue siendo menor que los índices de confianza de Lima. Por nivel socioeconómico, mejoró más en el C y D. Hay más optimismo en poder ahorrar y en la mejora de la situación del hogar en los próximos doce meses, pero son menos los que creen que el empleo crecerá y mejorará la situación del país.

29 de octubre del 2020. Hace 5 años

DÓLAR PASA OTRA VEZ LOS S/ 3.61 POR TURBULENCIA DE PANDEMIA Y LAS AFP

BCR tuvo que intervenir. En lo que va del año, ya subió 9.05%. Hay inquietud ante el próximo debate del Congreso sobre cambios al Sistema Privado de Pensiones. También crece la preocupación por las nuevas restricciones en Europa ante la segunda ola del covid-19.