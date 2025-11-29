29 de noviembre del 2010. Hace 15 años

OBRAS EN CENTRO DE LIMA SON COMO 18 ESTADIOS NACIONALES

Hay más de un millón de metros cuadrados de obras en el Cercado. Se está invirtiendo 16 veces más que el año pasado. En la galería El Hueco se planea destinar S/. 38 millones. Sin embargo, el centro no es lugar para desarrollo de oficinas. Nueva alcaldesa repotenciará el lado comercial del centro histórico. Actualmente, hay 26 proyectos inmobiliarios que se están ejecutando en el Cercado de Lima, entre obras nuevas, demoliciones y ampliaciones. Por ejemplo, la Derrama Magisterial levanta un nuevo local en la avenida Zorritos por S/. 27 millones.

29 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Plaza Norte atrae a cadenas chilenas Paris y Saga Falabella.

HAY 688 MIL HOGARES DE CLASE MEDIA EN LA CAPITAL

El distrito de San Martín de Porres concentra el mayor número de limeños de clase media, según un último informe del INEI. En tanto, San Borja desplazó a San Isidro al cuarto lugar como uno de los distritos con mayor número de hogares del estrato alto.

EL BCR VE DIFÍCIL FRENAR EUFORIA DE INVERSIÓN Y CRÉDITO

Los bancos se entusiasman con los mayores pedidos de financiamiento de proyectos presentados por las compañías. Banco Central admite que es complicado contener expansión de los créditos. En medio de un vigoroso crecimiento económico, las empresas se apuran en financiar sus inversiones para no perder las oportunidades de ganancias futuras. “Estamos muy entusiasmados con lo que resta del 2010 y lo que viene el próximo año.