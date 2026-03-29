29 de marzo del 2011. Hace 15 años

TERREMOTO EN LA BOLSA Y DÓLAR POR ENCUESTAS

Bolsa de valores cayó 5.16%, la mayor en 21 meses. Dólar subió a S/. 2.816, el mayor nivel en tres meses. Nerviosismo lleva a que personas y empresas prefieran tener dólares en cash. Banca extranjera avizora extrema volatilidad. Los últimos resultados de las encuestas que apuntan a un triple empate causaron volatilidad en los mercados. Hubo una fuerte demanda de dólares tras conocerse que Ollanta Humala marcha primero en los sondeos. El candidato trató de disipar las dudas, pero evitó responder a la prensa.

29 de marzo del 2011. Hace 15 años. El último reporte del Ministerio de Agricultura revela que se ha encarecido el jurel, por los minoristas, ya que lo compran a los mayoristas en S/. 5 el kilo.

29 de marzo del 2016. Hace 10 años

HAY 278,000 QUE PUEDEN COMPRAR VIVIENDAS CON SUS FONDOS EN AFP

Afiliados interesados deberían tener acumulados al menos S/ 50,000 en su fondo. Gobierno contempla elevar el subsidio que se otorga en programa Techo Propio. El proyecto que establece el retiro del 95.5% de los fondos de las AFP también contempla el uso de hasta el 25% de estos como garantía de un crédito hipotecario. Se estima que puede atraer a los afiliados de entre 25 y 44 años. En tanto, desde setiembre, se colocarán los primeros inmuebles bajo la capitalización inmobiliaria.

29 de marzo del 2021. Hace 5 años

CONTRATOS DE ALQUILERES YA NO PERMITEN RENEGOCIACIÓN POR PANDEMIA

Inquilinos de distritos top se mudan a zonas de menores rentas, como San Miguel y Jesús María, o regresan a vivir con sus padres. También hay éxodo hacia los conos. Tras haber sido golpeado por la pandemia, el sector de alquileres se reactiva aunque a ritmo lento. A mediados del 2020, más de la mitad de los inquilinos renegociaron sus contratos de alquiler con los propietarios de los inmuebles, acordando reducciones en las rentas.