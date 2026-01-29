29 de enero del 2016. Hace 10 años

ESTADO CRECE EN MÁS DE 400,000 TRABAJADORES

Entre el periodo 2009 y 2014 hubo un incremento presupuestal por la planilla estatal de 72% bajo diversos regímenes laborales. El reto del próximo Gobierno será la incorporación de, al menos, 500,000 trabajadores en 2,000 entidades públicas bajo el esquema de la Ley Servir, señaló Juan Martínez, del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

29 de enero del 2021. Hace 5 años

EVALÚAN CONGELAR DEUDAS EN BANCOS POR LA CUARENTENA

Entidades prefieren reprogramar deudas. Esperan norma de SBS que establezca pautas para facilidades de pago. Darán periodos de gracia y ampliarán plazos para bajar cuotas de créditos. El Ejecutivo está coordinando con la banca medidas de alivio para los deudores del sistema financiero cuya capacidad de pago será afectada por la nueva cuarentena que inicia este domingo. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, señaló que las facilidades que se están considerando son la reprogramación de créditos y la postergación del pago de los mismos (congelamiento).

29 de enero del 2025. Hace 1 año

MÁS EMPRESAS BUSCAN PROTEGERSE DEL RIESGO ELECTORAL Y DE UNA VACANCIA PRESIDENCIAL

Compañías toman coberturas, mediante seguros, frente a peligros vinculados a inestabilidad política, lucro cesante e interrupción de su cadena de suministros. Ante eventuales cambios abruptos en el entorno en el que operan, dan prioridad a la contratación de pólizas que permitan la continuidad de sus negocios y el cumplimiento con sus clientes. Este 2025 empieza con inquietud para la economía del país, tanto por factores globales como locales, y las empresas se están cubriendo de diversos riesgos que podrían afectar la continuidad de sus operaciones.