29 de diciembre del 2008. Hace 15 años

BANCA YA HABLA DE REFINANCIAR LAS DEUDAS

Citibank recomienda a las empresas no esperar vencimientos de los préstamos para alargar pasivos. Propone retrasar pago de dividendos y vender activos innecesarios para afrontar crisis mundial. Banco de Comercio plantea no otorgar créditos a personassin tener garantías. El Citibank recomienda, ante un escenario internacional volátil, adelantarse y que los gerentes financieros de las empresas no manejen niveles mínimos de liquidez.

29 de diciembre del 2008. Hace 15 años

EXPORTACIONES DISMINUIRÍAN 10% EN 2009

La Asociación de Exportadores (Adex) estima que las exportaciones cerrarían en el 2009 en US$ 28,290 millones, lo que representaría una caída respecto a este año, principalmente por el menor precio de los minerales. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales vinculadas a la agroindustria, pesca, sector químico y metalmecánica mostrarían crecimientos superiores al 20%.

29 de diciembre del 2022. Hace 1 año

DESCONFIANZA DE INVERSIONISTAS PERSISTE PESE A SALIDA DE CASTILLO

Seguro contra impago de bonos soberanos y otros indicadores solo registan movidas marginales. Enero sería clave, pero desconfianza volvería a medida que se acerque la fecha de elecciones.