29 de diciembre del 2010. Hace 15 años

MIRAFLORES NO DARÁ LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Nuevo alcalde distrital suspenderá temporalmente otorgar licencias. Se elevarán los estándares de exigencia para su aprobación. Se demolerían obras sin licencia hechas desde julio de 1999. Constructores piden reconsiderar multas por pago adelantado del IGV. El electo alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, señaló que en el distrito no se han hecho construcciones con calidad.Entre sus planes contempla exigir un número adicional de estacionamientos en las edificaciones.

29 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Disminuyen los depósitos a plazo de las personas.

29 de diciembre del 2015. Hace 10 años

TRANSPORTISTAS DENUNCIADOS POR CONCERTAR PRECIOS DE LOS PASAJES

Empresas de transporte de pasajeros también impedirían salida de terminales a unidades que incumplen el ilegal acuerdo. Sutran informó que desde agosto pasado ha denunciado ante el Indecopi esta práctica de concertación de precios. Supervisor considera que el Indecopi tiene el deber de fiscalizar los temas relacionados a la afectación a la libre competencia y a la protección a los consumidores.

29 de diciembre del 2020. Hace 5 años

TASA DE INTERÉS DE CRÉDITO INFORMAL LLEGA A 792% ANUAL

El promedio de la tasa en la banca es de 38.9%, según la SBS. Ministerio de Economía advierte que si se fijan topes a las tasas de interés en el sistema financiero se terminará beneficiando a los usureros. Waldo Mendoza adelanta que si el Congreso aprueba la norma será observada.