28 de setiembre del 2010. Hace 15 años

PONER PLATA EN AFP RINDE MÁS QUE EN BANCOS

Mientras aportes voluntarios en AFP rinden hasta 19% en 12 meses, en ahorros se paga 3%. Rendimiento de aportes en sistema privado de pensiones también supera a depósitos a plazo. Independientes migran al ahorro previsional. La rentabilidad de los aportes voluntarios es la misma que la de los fondos de pensiones que administran las AFP. Pero en el primer caso la ganancia se puede hacer tangible en cualquier momento. Los aportes voluntarios se pueden retirar tres veces al año.

28 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Barrick: Precio del oro puede superar los US$ 1,500 la onza.

28 de setiembre del 2015. Hace 10 años

ABREN INVERSIÓN PRIVADA A 19,903 MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

En Cusco casi 50% de inmuebles monumentales están deteriorados. En el 2008 Alan García retrocedió. El Gobierno aprobó un decreto legislativo para proteger los monumentos arqueológicos del país. Ante las protestas, el Ministerio de Cultura responde que no habrá mecanismos de privatización ni de concesión. Para el 5 de octubre el alcalde del Cusco promueve un acuerdo de medidas contra el decreto.

28 de setiembre del 2020. Hace 5 años

YA ESTÁN AL DÍA MÁS DE 570 MIL CRÉDITOS QUE SE REPROGRAMARON

La deuda de los clientes que aplazaron sus pagos bajó en S/ 10,000 millones entre julio y setiembre. Un grupo adelantó sus cuotas, mientras que también hubo adquisición de los préstamos por parte de entidades financieras. Banca considera que es una buena señal, por lo que puede dar nuevos créditos.