28 de octubre del 2010. Hace 15 años

ATENCIÓN: DÓLAR SALTA A S/. 2.80

Está en su mejor nivel desde el 20 de agosto. En últimas 10 jornadas, BCR ya no interviene. Los bancos tuvieron una posición compradora. Ministro de Economía propone elevar a 50% la inversión de las AFP en el exterior. El tipo de cambio escaló impulsado por el fortalecimiento mundial de la divisa estadounidense, en medio de la creciente incertidumbre sobre la magnitud de la inyección monetaria que realizará la Reserva Federal de los Estados Unidos a inicios de noviembre.

28 de octubre del 2010. Hace 15 años. Apuestas hípicas en Lima ascienden a US$ 30 millones.

28 de octubre del 2015. Hace 10 años

SE DETERIORA AMBIENTE PARA HACER NEGOCIOS EN EL PERÚ

Retrocedió al puesto 50 y cedió la segunda posición en la región a Chile. Se deterioró más la facilidad para iniciar un negocio. El ranking que publica el Banco Mundial trajo este año una nueva metodología que hizo retroceder al Perú diez posiciones respecto a su ubicación 35 en la lista del año pasado. Otros factores explican la caída de las cinco posiciones adicionales. El último ranking elevó el peso que tiene la calidad del marco regulatorio para los negocios.

28 de octubre del 2020. Hace 5 años

INDECOPI CONSIDERA QUE UBER NO ES UN SERVICIO DE TAXI

Resolución declara que no requiere de licencia para operar, pues no existe un marco legal que lo exija. Hay 150 mil conductores inscritos para usar aplicativos de taxi. Este mercado moverá este año S/ 1,000 millones. Luz Ámbar advierte que decisión infringe actual normatividad de transporte.