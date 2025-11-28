28 de noviembre del 2024. Hace 1 año

DEUDAS NO RECONOCIDAS POR PERSONAS SALDRÁN DE CENTRALES DE RIESGO

Según dictamen de comisión de defensa del consumidor del Congreso. Propuesta aprobada indica que obligaciones que usuarios no acepten como suyas deberán corregirse en los burós de crédito. Entidades del sistema financiero deberán comunicar el cambio en siete días a los clientes afectados.

EMPRESARIOS MUESTRAN OPTIMISMO PARA SUS NEGOCIOS EN EL 2025

Pese a que perciben que el país está en retroceso, revela encuesta de Ipsos Perú Solo el 9% de los líderes consultados considera que el Perú está progresando, mientras que el 63% manifiesta que el país está retrocediendo. Y avizoran un crecimiento de 2.7% en el PBI para el próximo año. La incertidumbre que vive el país actualmente se ha visto reflejada en el sector empresarial. Así lo demuestra la encuesta de Ipsos Perú para CADE Ejecutivos 2024 que se le realizó a los líderes corporativos y ejecutivos de alto nivel del país.

INGRESO DEL PERÚ A LA OCDE PODRÍA DARSE EN EL SIGUIENTE GOBIERNO

El país recibió recomendaciones para cumplir estándares El Perú inició formalmente el camino para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en enero del 2022. A nivel operativo, ingresar a este grupo implica pasar la validación de sus 24 comités. En diálogo con Gestión, Ana María Valdivieso, Alta Representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, comentó que el país ya recibió las recomendaciones de cinco de sus 24 comités para cumplir con los estándares del grupo.