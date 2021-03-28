28 de marzo del 2011.Hace 10 años. Bancos: Muelle Norte deberá cobrar igual o menos que Muelle Sur.
28 de marzo del 2011.Hace 10 años. Bancos: Muelle Norte deberá cobrar igual o menos que Muelle Sur.
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Francisco Silvestre
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28 de marzo del 2006. Hace 15 años

COSTO DE CRÉDITOS PUEDE BAJAR PESE A RUIDO POLÍTICO

Porque continúa abundancia de liquidez en sistema financiero, señala Superintendencia de Banca. Tasas de interés muestran tendencia a la baja para préstamos en soles a Pymes e hipotecarios.

28 de marzo del 2011. Hace 10 años

AHORA PAGAN POR ADELANTADO INTERÉS DE DEPÓSITO A PLAZO

Bancos medianos lanzan nuevos productos para enfrentar campañas de captación de los fondos mutuos y de las AFP. Cajas municipales otorgarán tarjetas de débito a los menores de edad. Las provincias son el nuevo campo de batalla. Los pequeños ahorristas se han convertido en los blancos de los fondos mutuos y de los bancos medianos. Por eso hay entidades financieras que ahora pagan por adelantado rendimientos anuales de entre 4% y 6% por depósitos de entre uno y dos años.

28 de marzo del 2016. Hace 5 años

FITCH: PRÓXIMO GOBIERNO DE PERÚ PODRÍA SER DÉBIL

Advierte riesgo por descalificación de candidatos presidenciales, pero confía en consenso a favor de continuar la política económica. La erosión de la actividad política en el Perú puede implicar menores perspectivas de inversión y crecimiento, señala en su último informe la calificadora Fitch. Si bien dice que se ha mantenido la política económica a pesar del débil sistema de partidos políticos, ahora muestra preocupación por la incertidumbre de la actual elección. P.17 RECUADRO EL DATO: Crecimiento de 3.3%. A diferencia de las proyecciones gubernamentales, Fitch estima menor expansión

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